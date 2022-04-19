Перебои ожидаются с 8 утра 19 апреля до 10 утра 20 апреля.

Во Владимире из-за на сутки отключат отопление в 260 домах. Как сообщают энергетики, ещё 143 многоэтажки попадут под снижение параметров теплоснабжения.Перебои ожидаются с 8 утра 19 апреля до 10 утра 20 апреля. Компания продолжает реконструкцию магистральной сети.В ресурсоснабжающей организации добавили, что уже выполнены работы по выносу инженерных коммуникаций северо-восточного района из зоны строительства автомобильной дороги.«Проложен современный трубопровод протяжённостью 150 метров и диаметром 600 мм. Он защищён энергоэффективной пенополиуритановой изоляцией, оснащен системой дистанционного контроля. Это обеспечит безопасную эксплуатацию коммуникаций, а также позволит сократить затраты на поиск дефектов и ремонтные работы в будущем», - подчеркнули в «Т Плюс».Полный список домов, попавших под ограничения, доступен по .