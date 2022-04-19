На месте ветхой четырежэтажной казармы может появиться новый областной сборный пункт. Предложения по объекту отправлены в Минобороны страны.

Военный комиссариат Владимирской области начал разбирать аварийное здание на Ерофеевском спуске. Как сообщают наши коллеги из , Минобороны одобрило снос бывшего сборного пункта призывников.Напомним, что находится на балансе областного военкомата. С лета 2015 года его закрыли. Сейчас накренившиеся стены удерживают только подпорки. Вокруг выставлено ограждение.В мэрии Владимира подтвердили факт демонтажа здания. На месте ветхой четырежэтажной казармы может появиться новый областной сборный пункт. Предложения по объекту отправлены в Минобороны страны.