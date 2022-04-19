На месте ветхой четырежэтажной казармы может появиться новый областной сборный пункт. Предложения по объекту отправлены в Минобороны страны.
Военный комиссариат Владимирской области начал разбирать аварийное здание на Ерофеевском спуске. Как сообщают наши коллеги из , Минобороны одобрило снос бывшего сборного пункта призывников.
Напомним, что находится на балансе областного военкомата. С лета 2015 года его закрыли. Сейчас накренившиеся стены удерживают только подпорки. Вокруг выставлено ограждение.
В мэрии Владимира подтвердили факт демонтажа здания. На месте ветхой четырежэтажной казармы может появиться новый областной сборный пункт. Предложения по объекту отправлены в Минобороны страны.