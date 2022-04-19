“Огонь, люди, спасение”. Под таким названием в Союзе журналистов Владимирской области проходит выставка, посвящённая Дню пожарной охраны России. Автор работ-Артём Ратников, старшина

“Огонь, люди, спасение”. Под таким названием в Союзе журналистов Владимирской области проходит выставка, посвящённая Дню пожарной охраны России. Автор работ-Артём Ратников, старшина 2-ой пожарно-спасательной части г. Владимира, автор блога о владимирской пожарной охране. Его работы рассказывают о не лёгкой работе сотрудников МЧС. Это фотографии тушения реальных пожаров, оказания первой помощи пострадавшим, кадры с учений сотрудников