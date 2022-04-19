В 5 утра 19 апреля 2022 года во Владимире на улице Б. Ременники загорелся многоквартирный жилой дом...

В 5 утра 19 апреля 2022 года во Владимире на улице Б. Ременники загорелся многоквартирный жилой дом №9.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для поиска очага и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение на площади 80 кв. м.В результате пожара, пострадало имущество квартиры и внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/