Его госпитализировали с травмой головы.
Один человек пострадал в ДТП вблизи остановки на улице Пугачёва во Владимире. О резонансной аварии в соцсетях очевидцы произошедшего.
Отечественная легковушка, за рулём которой находился 21-летний парень, вылетела с проспекта Ленина сначала на встречку, а потом на тротуар. В результате происшествия пострадал 22-летний пассажир ВАЗа.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Владимирской области, его госпитализировали с травмой головы.
Машина также получила существенные механические повреждения. Задняя сторона транспортного средства оказалась изрядно покорёжена.