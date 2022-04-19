Его госпитализировали с травмой головы.

Один человек пострадал в ДТП вблизи остановки на улице Пугачёва во Владимире. О резонансной аварии в соцсетях очевидцы произошедшего.Отечественная легковушка, за рулём которой находился 21-летний парень, вылетела с проспекта Ленина сначала на встречку, а потом на тротуар. В результате происшествия пострадал 22-летний пассажир ВАЗа.Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Владимирской области, его госпитализировали с травмой головы.Машина также получила существенные механические повреждения. Задняя сторона транспортного средства оказалась изрядно покорёжена.