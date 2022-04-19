Всего зарегистрировано 60 случаев отравления спиртным.

Во Владимирской области в 2022 году 47 человек насмерть отравились алкоголем. Чаще всего сивуху пьют безработные мужчины.Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, по результатам токсикологического мониторинга за три месяца текущего года зафиксировано 60 случаев отравления спиртным. Для сравнения, годом ранее от левака пострадали 85 жителей региона, скончалось - 57.Порядка 87% - мужчины. Почти половина из них безработные. Каждый четвёртый отравившийся - пенсионер. При этом зарегистрировано пять случаев, когда жертвами некачественного алкоголя стали школьники.Отравления этиловым спиртом - 44, 39 - с летальным исходом. Спиртосодержащие суррогаты стали причиной недомогания у 9 человек, один умер. Жидкостями непищевого назначения отравилось семеро, все погибли.