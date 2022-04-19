С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149897 владимирцев.

Во Владимирской области на 19 апреля выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 человек. Ещё 16 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 14 - в Ковровском, 1 - в Петушинском, Киржачском, Меленковском, Камешковском и Селивановском, 9 - в Кольчугинском, 6 - в Александровском, 5 - в Юрьев-Польском, 3 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Вязниковском и 5 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149897 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40837 заболевших во Владимире, 17674- в Ковровском районе и 16468 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.