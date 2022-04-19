Сегодня в 2 часа дня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня в 2 часа дня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Петушинский район, М-7, 100 км. Авария произошла на повороте на Введенский монастырь.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 3-х транспортных средств, имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего и смыв топлива.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото: https://33.mchs.gov.ru