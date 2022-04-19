Во Владимирской области хотят наладить работу с молодёжью. Как именно – обсудили общественники, студенты и региональные чиновники. Поговорили о работе системы молодежной политики в

Во Владимирской области хотят наладить работу с молодёжью. Как именно – обсудили общественники, студенты и региональные чиновники. Поговорили о работе системы молодежной политики в регионе. Из заявлений врио вице-губернатора Владимира Куимова можно понять, что вопросы накопились и к молодежному департаменту. По мнению чиновника, ведомство занимается не совсем тем, что от него требуется. Владимир Куимов, врио