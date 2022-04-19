Федеральные трассы переведены на летний режим обслуживания.

Во Владимирской области федеральные трассы М-7 и Р-132 перешли на весенне-летний режим. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород». Летом за состоянием дорог будут следить 104 рабочих на 86 единиц спецтехники.В их задачи входит уборка мусора, посторонних предметов, расчистка полос отвода, ликвидация дефектов полотна, мойка барьеров и дорожных знаков.Дорожники обновят разметку и катафоты на сигнальных столбиках, покрасят остановки, бордюры и другие конструкции.При необходимости службы задействуют для устранения внештатных ситуаций и аварий.