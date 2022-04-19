Во Владимирской области сотрудники ФСБ выявили и задокументировали противоправную деятельность...

Во Владимирской области сотрудники ФСБ выявили и задокументировали противоправную деятельность жителя Ковровского района 1964 года рождения. Мужчину обвиняют в незаконной рубкой лесных насаждений, с причинением ущерба в крупном размере.Как сообщили в пресс-службе УФСБ, в сентябре 2021 года фигурант осуществил на лесном участке ГКУ Владимирской области «Суздальское лесничество» незаконную рубку древесины, общей кубомассой 50 кубических метров, которой распорядился по своему усмотрению.В результате указанных противоправных действий ГКУ Владимирской области «Суздальское лесничество» был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму более 550 000 рублей.В феврале 2022 года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СО МО МВД России по Суздальскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК России.Фото: УФСБ России по Владимирской области