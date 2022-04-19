Во Владимирской области сотрудники ФСБ выявили и задокументировали противоправную деятельность...
Во Владимирской области сотрудники ФСБ выявили и задокументировали противоправную деятельность жителя Ковровского района 1964 года рождения. Мужчину обвиняют в незаконной рубкой лесных насаждений, с причинением ущерба в крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ, в сентябре 2021 года фигурант осуществил на лесном участке ГКУ Владимирской области «Суздальское лесничество» незаконную рубку древесины, общей кубомассой 50 кубических метров, которой распорядился по своему усмотрению.
В результате указанных противоправных действий ГКУ Владимирской области «Суздальское лесничество» был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму более 550 000 рублей.
В феврале 2022 года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СО МО МВД России по Суздальскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК России.
Фото: УФСБ России по Владимирской области