Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. По состоянию на 19 апреля все реки...

Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. По состоянию на 19 апреля все реки вскрылись ото льда. В настоящее время происходит снижение уровней воды на малых реках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Например, за сутки на реке Колокша уровень воды опустился на 39 см. Наоборот, на крупных реках области Оке и Клязьме наблюдается рост уровней воды. В течение суток уровень воды на Клязьме вырос на 20 см.Всего на территории области остаются подтопленными 1 мост, 5 участков автомобильных дорог и 77 приусадебных участков.В частности, один из затопленных участков автомобильных дорог находится на территории Петушинского района – участок дороги на село Марково, деревни Чаща и Борок, длина перелива составляет 30 м, глубина – до 20 см. Вопросы жизнедеятельности на данном участке не нарушены, имеются объездные пути к данным населённым пунктам.На контроле находится функционирование переправы через реку Клязьма в Вязниковском районе. В рамках превентивных мероприятий согласно плану с 14.30 15 апреля понтонный мост разведён. Работает лодочная переправа. В заречной зоне расположено 16 населенных пунктов, в которых проживают 495 человек, в том числе 44 ребенка.На ближайшие сутки прогнозируется освобождение от воды 18 приусадебных участков в городе Судогда в связи со снижением уровня воды в реке Судогда и подтопление одного участка автомобильной дороги.В перспективе в результате подъёма уровня воды на реке Клязьма прогнозируется увеличение количества затопленных участков на территории деревень Малые и Большие Сокольники Собинского района.Угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено.Обстановка – на контроле Главного управления МЧС России по Владимирской области.Фото: https://33.mchs.gov.ru/