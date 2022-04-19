За последние сутки во Владимирской области выявлено 84 случая заражения коронавирусом. Это на 11 меньше, чем накануне. Госпитализировано 25. Это на 19 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 84 случая заражения коронавирусом. Это на 11 меньше, чем накануне. Госпитализировано 25. Это на 19 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 149 897. В лидерах по приросту Муром – 16 заболевших за сутки. Владимир и Ковров на втором месте – 14.