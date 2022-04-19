Что нужно для того, чтобы стать успешным медийщиком?, - разбирались участники на Межрегиональном...

"Что нужно для того, чтобы стать успешным медийщиком?", - разбирались участники на Межрегиональном молодежном форуме "МедиаТок". Его организовал Владимирский госуниверситет.Как писать о сложном просто, грамотно общаться, продвигать контент, создавать качественную "картинку"? Обсуждали на форуме более ста двадцати студентов и молодых медийщиков из 22 регионов: от Москвы до Благовещенска.Оксана Ерашова, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Владимирского государственного университета:- Наш медиафорум возник по идее созданного в декабре 2020 года медиацентра ВлГУ совместно с пресс-службой нашего вуза. Конечно, он бы не состоялся без поддержки нашего ректора Анзора Михайловича Саралидзе.Петр Хохлов, студент СГУ им. Питирима Сорокина (г. Сыктывкар):- Вот в таких полевых условиях, имея задание от своего университета снять выпуск о том, что здесь происходило, и имея задание уже на месте - в полевых условиях создать какой-то проект, было довольно трудно всё успеть. И поэтому приходилось разделяться и каждому выполнять свои задачи.Спикерами выступили: представители Минобрнауки, ведущие ТВ и радио, главные редакторы. Живая дискуссия важна, особенно если хочешь стать руководителем медиацентра, рассказывает Дарья.Дарья Якубовская, руководитель студенческого медиацентра Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского:- Нужно сочетать в себе такие разные качества, лавировать, гибким быть человеком, сидя на паре, пытаться как-то устроить логистику людей: куда кого отправить, кто фотографирует, кто текст пишет, кто картинки делает. Т.е. это такая очень глобальная работа."Журналист создает тренды", - говорит Мадина Миракова, руководитель медиацентра при Минобрнауки. Она рассказала о создании агрегатора студенческих СМИ и о том, как студенты со своим медиаконтентом могут выйти на федеральный уровень. Министерство особенно поддержит материалы об ученых, открытиях и новых технологиях.Мадина Миракова, руководитель проекта «Молодежный медиацентр при Минобрнауки России»:- Министерство науки и высшего образования помогает ребятам реализовывать свои идеи, например, поддерживает организацию форумов. Вот, например, форум во Владимирском государственном университете - это же здорово. Он собрал сто студентов такой широкой географии. У нас получился классный диалог.На форуме "МедиаТок" студенты создавали и собственные проекты в "полевых условиях". Награждены 6 команд. Для молодежи главное - общение и атмосфера. И они, по мнению участников, были, действительно, теплыми.Любовь Клюквина, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»