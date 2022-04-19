Очередной поезд с группой беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыл в регион во вторник, 19 апреля. В его составе приехали 138 женщин, 116 мужчин и 59 детей. На перроне

Очередной поезд с группой беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыл в регион во вторник, 19 апреля. В его составе приехали 138 женщин, 116 мужчин и 59 детей. На перроне железнодорожного вокзала во Владимире их встречали врио первого заместителя губернатора Дмитрий Лызлов, волонтёры, спасатели и медики. Беженцев доставили в пункты временного размещения во Владимире,