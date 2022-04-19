Специалисты установили снижение насосной функции после приступа, которая неизбежно должна была привести к инвалидизирующей сердечной недостаточности.
При помощи телемедицины врачи Владимирской ОКБ спасли жизнь 54-летнему пациенту, нуждающемуся в пересадке сердца. Подробностями истории поделились в пресс-службе департамента здравоохранения.
Годом ранее мужчина перенёс инфаркт миокарда Владимирские медики должны были оценить состояние человека и определить дальнейшую тактику лечения.
Специалисты установили снижение насосной функции после приступа, которая неизбежно должна была привести к инвалидизирующей сердечной недостаточности.
«В этом случае в ближайшем будущем больной вряд ли смог бы самостоятельно себя обслуживать. При этом самочувствие мужчины оставалось удовлетворительным», - пояснили в депздраве.
Изучив данные, представленные лечащим врачом, доктора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова пришли к выводу, что мужчина нуждается в трансплантации главной мышцы организма. В начале апреля в груди владимирца застучало новое донорское сердце.