Специалисты установили снижение насосной функции после приступа, которая неизбежно должна была привести к инвалидизирующей сердечной недостаточности.

При помощи телемедицины врачи Владимирской ОКБ спасли жизнь 54-летнему пациенту, нуждающемуся в пересадке сердца. Подробностями истории поделились в пресс-службе департамента здравоохранения.Годом ранее мужчина перенёс инфаркт миокарда Владимирские медики должны были оценить состояние человека и определить дальнейшую тактику лечения.Специалисты установили снижение насосной функции после приступа, которая неизбежно должна была привести к инвалидизирующей сердечной недостаточности.«В этом случае в ближайшем будущем больной вряд ли смог бы самостоятельно себя обслуживать. При этом самочувствие мужчины оставалось удовлетворительным», - пояснили в депздраве.Изучив данные, представленные лечащим врачом, доктора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова пришли к выводу, что мужчина нуждается в трансплантации главной мышцы организма. В начале апреля в груди владимирца застучало новое донорское сердце.