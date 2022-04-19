Врачи ОКБ спасли жизнь пациенту, нуждавшемуся в пересадке сердца, с помощью телемедицины. В августе 2021 года в Областную клиническую больницу поступил 54-летний житель Владимирской области.

Врачи ОКБ спасли жизнь пациенту, нуждавшемуся в пересадке сердца, с помощью телемедицины. В августе 2021 года в Областную клиническую больницу поступил 54-летний житель Владимирской области. Он перенес годом ранее инфаркт миокарда и проходил лечение острой стадии болезни в районной больнице. Врачи ОКБ должны были оценить состояние сердечной мышцы и определить дальнейшую тактику лечения. В ходе