Душегуба арестовали. На допросе он признал свою вину.

Жителя Суздаля осудят за убийство сожительницы. Подробности уголовного дела редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель Следкома Мария Серова.По версии следствия, ночью 28 февраля 34-летний мужчина и потерпевшая сидели дома и выпивали. После очередной стопки завязалась ссора. Гражданский муж взял нож и нанёс женщине не менее трёх ударов в область лица и туловища. От полученных травм его 43-летняя дама сердца скончалась на месте происшествия.Душегуба арестовали. На допросе он признал свою вину.Материалы переданы в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.