Жители Юрьевца надеются победить в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства в областной столице. Правда, сейчас в лидерах – площадка перед зданием Областного суда.

Жители Юрьевца надеются победить в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства в областной столице. Правда, сейчас в лидерах – площадка перед зданием Областного суда. Люди недоумевают: зачем облагораживать и так ухоженную территорию? Голосование по выбору объектов Владимира для благоустройства в следующем году началось. Выбрать из 8 пунктов можно какой-то один. И на него выделят