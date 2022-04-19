Жительница Гусь-Хрустального предстала перед судом и получила штраф за фиктивную постановку иностранца на миграционный учет. Судом установлено, что женщина оформила миграционное

Жительница Гусь-Хрустального предстала перед судом и получила штраф за фиктивную постановку иностранца на миграционный учет. Судом установлено, что женщина оформила миграционное удостоверение о прибытии гражданина иностранного государства по своему месту жительства. При этом она умышленно осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту пребывания в принадлежащем ей жилом помещении иностранного гражданина без намерения предоставить ему