В Ковровским районе 57-летнего местного жителя обвиняют в незаконной вырубке 35 деревьев породы сосна и берёза на территории Суздальского районе. Установлено, что в сентябре 2021 года мужчина

В Ковровским районе 57-летнего местного жителя обвиняют в незаконной вырубке 35 деревьев породы сосна и берёза на территории Суздальского районе. Установлено, что в сентябре 2021 года мужчина осуществил рубку леса на территории Суздальского района, не имея соответствующих документов. В результате его противоправных действий лесному фонду нанесен ущерб на сумму более 550 тысяч рублей. Полученную древесину