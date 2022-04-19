Владимирца задержали по подозрению в убийстве матери. По версии следствия, в воскресенье вечером, 17 апреля, у 27-летнего мужчины и его матери возник словесный конфликт. «На фоне возникшей

Владимирца задержали по подозрению в убийстве матери. По версии следствия, в воскресенье вечером, 17 апреля, у 27-летнего мужчины и его матери возник словесный конфликт. «На фоне возникшей неприязни мужчина нанес женщине не менее 5 ударов руками и ногами в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 51-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия», – передает пресс-служба