В 2023 году в порядок приведут еще три участка.

В 2023 году в порядок приведут еще три участка."Яуза" станет самым протяженным парком в Европе, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что в 2023 году благоустроят еще три участка.Работы вдоль улицы Сухонская и Олонецкого проезда уже начались. Благоустройство в парке "Ростокинский акведук" стартует в ближайшее время. В 2023-2024 годах пройдут работы в пойме вдоль улицы Сельскохозяйственная, сообщил мэр."Все работы по созданию парка "Яуза" планируем завершить до 2026 года", – уточнил градоначальник.Также благоустраиваются территории долин рек Кузнецовка и Швелевка в районах Зябликово и Орехово-Борисово Южное. Рядом с метро "Зябликово" появится спортивная зона, площадки для детей и выгула собак. Работы завершатся в августе текущего года.Также до конца лета завершатся работы в пойме реки Жужа в районе Нагатино-Садовники. Специалисты расчистят русло, обустроят прогулочный маршрут и установят спортивные площадки.В 2023 году в районе Марьино 16 прудов-регуляторов. Планируется организовать зоны тихого отдыха и обустроить маршруты вдоль воды. Проект обсудили с местными жителями.