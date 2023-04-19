20 апреля во Владимирской области температура повысится до средне-майских показателей. Завтра...

20 апреля во Владимирской области температура повысится до средне-майских показателей.Завтра утром погода во Владимирской области будет пасмурной, но без осадков. По прогнозам синоптиков день и вечер будут ясными.Температура воздуха днем повысится до +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.Ветер северо-восточный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток будет меняться от 750 до 755 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды20 апреля отмечается день памяти святого мученика Руфина, диакона и девицы Акилины и с ними 200 воинов. Если на Акулину дождь, то яровые будут плохие, а калина уродится хорошая. С этого времени появляются первые грибы - сморчки. Наши предки на Акилину наблюдали за небом: если на нем было много звезд - это обещало хороший урожай грибов и ягод.Фото: ГТРК "Владимир"