Автодорогу от Владимира до границы с Рязанской областью приводят в нормативное состояние. Во...

Автодорогу от Владимира до границы с Рязанской областью приводят в нормативное состояние.Во Владимирской области на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» ведутся работы по замене дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-центр УПРДОР «Москва — Нижний-Новгород».Известно, что в прошлом сезоне дорожники обновили покрытие на 45 километрах трассы. В сезоне 2023 года заменят еще 25 километров на трех участках с 365-го по 369-й км, с 372-го по 377-й км и с 380-го по 396-й км в Гусь-Хрустальном районе.Дорожники фрезеруют изношенный асфальт, после чего укладывают выравнивающий и финальный защитный слои из щебеночно-мастичного асфальтобетона.На отремонтированных участках будет наноситься разметка из термопластика. Обещают восстановить и нормативные параметры обочины «подсыпкой асфальтобетонной крошки».На официальном сайте УПРДОР «Москва — Нижний-Новгород» уточняется, что технология устройства слоев износа позволяет устранить деформации на дороге, восстановить показатели ровности и сцепления, а также защитить нижние слои дорожной одежды от разрушения:«Дорожное покрытие на обновленных участках будет обладать необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью...»Автомобилистов предупреждают, что с апреля по октябрь 2023 года дорожные рабочие будут последовательно занимать нужные отрезки (протяженностью до одного километра).Проезжую часть сузят. Уточняется, что при необходимости движение встречных потоков транспорта отрегулируют в реверсивном режиме. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом ограничений. На ремонтных участках необходимо быть внимательными и следовать установленной схеме движения.Фото: официальный сайт mnn.rosavtodor.gov.ru