«Ростелеком» и ведущий российский разработчик облачных услуг «Базис» заключили долгосрочное соглашение о комплексном переходе компании на отечественные решения виртуализации.

«Ростелеком» и ведущий российский разработчик облачных услуг «Базис» заключили долгосрочное соглашение о комплексном переходе компании на отечественные решения виртуализации. Соглашение рассчитано на пять лет и включает установку и техническую поддержку ПО на ИТ-инфраструктуре группы компаний «Ростелеком», включая дочерние предприятия. Кроме того, «Базис» организует 30 тысяч виртуальных рабочих мест. «“Ростелеком” планирует комплексно перейти на отечественные решения