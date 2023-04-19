В редакции «Шестого канала», а затем и в соцсетях появилась информация о том, что власти планируют закрыть часть центра города Владимира на время реставрации Золотых ворот, а весь транспорт

В редакции «Шестого канала», а затем и в соцсетях появилась информация о том, что власти планируют закрыть часть центра города Владимира на время реставрации Золотых ворот, а весь транспорт пустить в обход по другим маршрутам. Напомним, работы в белокаменном памятнике 12 века должны начаться уже в этом году. Министерство Культуры РФ разместило на Госзакупках тендер.