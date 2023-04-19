Должники по «коммуналке» и кредитам из Владимирской области рискуют остаться без личных...

Должники по «коммуналке» и кредитам из Владимирской области рискуют остаться без личных автомобилей.Так, например, в городе Кольчугино (как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области) в отношении автомобиля «Nissan Almera» был составлен акт описи и ареста. Дело в том, что владелец иномарки накопил коммунальную задолженность свыше 45 000 рублей.У другой собственницы автомобиля («Volkswagen Passat») во время рейда (судебных приставов региона с инспекторами ГИБДД) была зафиксирована задолженность по кредиту свыше 400 000 рублей. В итоге её иномарку также арестовали.Напомним, у должников на основании ФЗ-229 «Об исполнительном производстве» есть всего 10 дней для погашения задолженности. В ином случае арестованный автомобиль «передаётся на реализацию».Фото: pxfuel.com