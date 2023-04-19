«Мы с тобой одной крови». Во владимирском филиале «Т Плюс» проходит традиционная донорская акция. На территории предприятия припаркован передвижной мобильный комплекс. Около фургона
<a href="https://33live.ru/novosti/19-04-2023-donory-t-plyus-sdali-krov-dlya-bolnic-goroda-i-oblasti.html" target="_blank">Доноры «Т Плюс» сдали кровь для больниц города и области</a> - «Мы с тобой одной крови». Во владимирском филиале «Т Плюс» проходит традиционная донорская акция. На территории предприятия припаркован передвижной мобильный комплекс. Около фургона
[url=https://33live.ru/novosti/19-04-2023-donory-t-plyus-sdali-krov-dlya-bolnic-goroda-i-oblasti.html]Доноры «Т Плюс» сдали кровь для больниц города и области[/url] - «Мы с тобой одной крови». Во владимирском филиале «Т Плюс» проходит традиционная донорская акция. На территории предприятия припаркован передвижной мобильный комплекс. Около фургона