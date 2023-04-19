«Мы с тобой одной крови». Во владимирском филиале «Т Плюс» проходит традиционная донорская акция. На территории предприятия припаркован передвижной мобильный комплекс. Около фургона

«Мы с тобой одной крови». Во владимирском филиале «Т Плюс» проходит традиционная донорская акция. На территории предприятия припаркован передвижной мобильный комплекс. Около фургона очередь. Среди желающих как доноры со стажем, так и новички. Сергей Козлов, ведущий инженер отдела технического обеспечения Владимирского филиала ПАО “Т Плюс” – Я сдаю кровь уже давно. Кому-то она нужна –