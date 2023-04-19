Авария произошла 19 апреля в 3:30 на 4 км трассы «Бетонка – Черново».

Двое человек погибли и двое пострадали в результате ДТП в Киржачском районе. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД.Авария произошла 19 апреля в 3:30 на 4 км трассы «Бетонка – Черново».По предварительным данным, 20-летний водитель «Шевровле», двигаясь в сторону села Филипповское, выехал на встречку, где врезался в «ГАЗ». Автокатастрофа унесла жизни водителя иномарки и его 18-летнего пассажира. Водитель «ГАЗа» госпитализирован в больницу, его 21-летний пассажир отправлен на амбулаторное лечение.ГИБДД проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.