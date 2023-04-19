Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пообещал ответить на значимые вопросы издания The Washington Post, если они появятся, но на данный момент они немного утомляют, сказал он.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответить на значимые вопросы издания The Washington Post, если они появятся, но на данный момент они немного утомляют, сказал он.Корреспондентка СМИ рассказала об инциденте, когда группа россиян якобы незаконно вывозила из Судана килограммы золота.Бизнесмен объяснил, что он не один раз комментировал происходящее в Судане."И второе, могу вам сказать по секрету одну важную информацию: в Судане нет промышленно-интересного золота. Поэтому вся ваша паранойя по поводу сверхзаработков Судана, она не имеет никакого под собой основания", — сказал предприниматель.И если журналисты издания зададут ему значимые вопрос, он готов на них ответить, резюмировал Евгений Пригожин.Ранее Евгений Пригожин говорил, что последние два года в Судане отсутствуют бойцы ЧВК "Вагнер".