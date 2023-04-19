Глава Владимирской области Александр Авдеев оценил ход реконструкции гидротехнических сооружений на...
Глава Владимирской области Александр Авдеев оценил ход реконструкции гидротехнических сооружений на реке Колпь.
В Красной Горбатке на текущий момент объект готов на восемьдесят процентов.
- Когда планируете закончить, открыть движение?
- Двадцатого мая.
- А здесь по большому счету осталось гидроизоляцию проложить и асфальт.
Очистные не функционировали с начала нулевых. Это привело к серьезным проблемам - нарушилась экология, стала гибнут рыба. Чтобы спасти реку от заиливания, объект был передан на баланс местной администрации. В 2021-ом году началась его реконструкция. Как заявил Авдеев, в планах и расчистка русла Колпи. Соответствующая заявка уже подана в Минприроды, проект прошел экспертизу.