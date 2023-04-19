Глава Владимирской области Александр Авдеев оценил ход реконструкции гидротехнических сооружений на...

Глава Владимирской области Александр Авдеев оценил ход реконструкции гидротехнических сооружений на реке Колпь.В Красной Горбатке на текущий момент объект готов на восемьдесят процентов.- Когда планируете закончить, открыть движение?- Двадцатого мая.- А здесь по большому счету осталось гидроизоляцию проложить и асфальт.Очистные не функционировали с начала нулевых. Это привело к серьезным проблемам - нарушилась экология, стала гибнут рыба. Чтобы спасти реку от заиливания, объект был передан на баланс местной администрации. В 2021-ом году началась его реконструкция. Как заявил Авдеев, в планах и расчистка русла Колпи. Соответствующая заявка уже подана в Минприроды, проект прошел экспертизу.