Глава Владимирской области Александр Авдеев призвал мобилизовать все силы на уборку городов и...

Глава Владимирской области Александр Авдеев призвал мобилизовать все силы на уборку городов и поселков.В предстоящие выходные пройдет Всероссийский субботник.С начала апреля в мероприятиях по благоустройству уже приняли участие больше двадцати тысяч жителей региона. Наибольшие площади убраны в Коврове, Владимире и Александровском районах. С улиц вывезены около двух тысяч тонн мусора, ликвидированы пости сто стихийных свалок. Губернатор призвал предприятия оказать посильную помощь муниципалитетам в вывозе отходов и сухих деревьев, чтобы поскорее навести порядок в городах и поселках после зимы.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Как только мы начинаем тянуть с этим вопросом, мы тут же получаем несанкционированные свалки в лесах и на обочинах. Если площадка заполнена, кто-то нерадивый везет сразу в какой-нибудь овраг. И потом мы героически еще большие средства выделяем на то, чтобы ликвидировать несанкционированные свалки. Сейчас надо напрячься. В два, в три раза, может, увеличить объемы вывоза.