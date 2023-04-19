Гороховец вновь станет участником конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Жители предлагают создать в городе новые туристические маршруты.

Гороховец вновь станет участником конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Жители предлагают создать в городе новые туристические маршруты.Будущий проект затрагивает часть Набережной, рыночную площадь, площадь Патоличева и территорию около бывшего завода ПТО. Состоялось общественное обсуждение идеи, на котором были сделаны первые наброски.«В прошлом году городской проект «Аллея и сквер воинской славы гороховецких судостроителей» стал победителем конкурса и получил федеральные средства на осуществление, задуманного проектировщиками общественного пространства. В этом году строители должны завершить этот проект. А впереди - новые планы. Желаю удачи!», - напомнил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.