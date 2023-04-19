Международные армейские игры (АрМИ) с форсированием Оки в Муроме могут перенести. Об этом сообщили коллеги из ТАСС со ссылкой на свои источники. По всей видимости, соревнования теперь будут ..

Международные армейские игры (АрМИ) с форсированием Оки в Муроме могут перенести. Об этом сообщили коллеги из ТАСС со ссылкой на свои источники.По всей видимости, соревнования теперь будут проводить раз в два года, а не каждый год, поэтому ближайшие состоятся лишь 2024 году. Официального подтверждения пока нет.В 2022 году в них принимали участие более 260 команд из 35 стран: Россия, Абхазия, Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Боливия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Конго, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Марокко, Мали, Мьянма, Мозамбик, Никарагуа, Палестина, Сирия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Эсватини, Южная Осетия, Руанда.Один из самых массовых и зрелищных этапов - состязание понтонно-переправочных подразделений традиционно проходит на реке Оке под Муромом. В прошлом году соревновались команды РФ и Беларуси, состоящие из 60 человек и 35 единиц техники.