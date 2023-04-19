«Конструктор успеха». В рамках проекта Владимирского филиала РАНХиГС прошла встреча первого зам. губернатора области Александра Ремиги со студентами. В режиме открытого диалога он ответил

«Конструктор успеха». В рамках проекта Владимирского филиала РАНХиГС прошла встреча первого зам. губернатора области Александра Ремиги со студентами. В режиме открытого диалога он ответил на вопросы слушателей. Беседа завязалась об экономическом развитии региона. Студенты спрашивали о внесении изменений в налоговое законодательство, возможности отчисления средств крупных федеральных компаний в региональный бюджет, способах финансирования собственных проектов РАНХиГС.