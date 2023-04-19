Ребенок неудачно перелез через забор.

Ребенок неудачно перелез через забор.Врачи Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова спасли пальцы на руках 7-летней пациентке. Как сообщает интернет-издание , девочка неудачно перелезла через забор. Она неудачно схватилась за него в том месте, где оказалась проволока.В итоге девочка повредила пальцы по всей длине, она даже не могла ими двигать. Операцию провели в срочном порядке, чтобы не утратить функциональность. Как сообщают , на одном участке кожи вообще не было, поэтому пришлось взять лоскут с запястья.Все прошло успешно, девочка вновь может двигать пальцами. По данным телеканала , ребенка уже выписали домой.