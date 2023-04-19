Представитель Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди рассказала, как обезопасить себя в сезон активности...

Представитель Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди рассказала, как обезопасить себя в сезон активности клещей.Нужно ли владимирцам прививаться от клещевого энцефалита? В регионе пока не выявлено случаев заражения этим опасным вирусом, но пострадавших от укусов все больше. С начала сезона за помощью в лечебные учреждения обратились уже около пятидесяти человек. Большинство - дети? Почему клещей стало так много? И каковы шансы подцепить от них инфекцию? Поговорили с официальным представителем Управления Роспотребнадзора Юлией Каркаваниди