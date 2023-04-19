13 апреля 2023 года. Москва. «РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для комплексной защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям надежную,

13 апреля 2023 года. Москва. «РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для комплексной защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям надежную, масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур от Solar JSOC, контроль приложений, удобство установки, настройки, управления