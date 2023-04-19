Максим Виторган поделился личной фотографией.

Максим Виторган поделился личной фотографией.Было время, когда россияне не могли поверить в то, что знаменитая журналистка вышла замуж за актер и даже подарила ему сына. Однако союз оказался не очень прочным. В конце концов Ксения Собчак и Максим Виторган развелись.Если теледива успела снова оказаться в ЗАГСе, то ее бывший муж – нет. После расставания артист начал встречаться с Нино Нинидзе, с которой ему пророчили свадьбу. Однако до нее дело так и не дошло. В прошлом году публика заговорила о расставании, когда актер, если верить слухам, уехал в Израиль, оставив возлюбленную в Москву.На днях светский сплетник Антон Суворкин заявил, что Максим Виторган якобы и даже подыскивает себе новую даму. Получается, что актриса оказалась в разряде бывших. На фоне всей этой информации кажется странным, что актер воссоединился с ней в своем микроблоге.Бывший муж Ксении Собчак разместил на своей странице неоднозначный пост. Во-первых, он поделился совместным снимком с Нино Нинидзе. А во-вторых, написал непонятную фразу, как будто с намеком."Мы познакомились 4 года назад. Здесь написано много чего", – загадочно прокомментировала снимок звезда фильма "О чем говорят мужчины".Поклонники тут же решили, что в отношениях актеров все хорошо. Однако некоторые заметили, что все-таки с новой возлюбленной артист выглядит иначе – не так, как с бывшей женой."У него нет того идиотического счастья в глазах как с Ксюшей Собчак", – размышляют пользователи о личной жизни Максима Виторгана.