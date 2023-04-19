19 апреля первые 15 призывников из Владимирской области отправятся на военную службу. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области. На территорию специальной военной

19 апреля первые 15 призывников из Владимирской области отправятся на военную службу. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области. На территорию специальной военной операции призывники отправляться не будут. Как уточнили в военном комиссариате, жители Владимирской области будут будут служить в основном в границах Западного военного округа и в подшефных воинских частях. Около 300 человек