Премьера фильма «Вызов» состоится 20 апреля. Картину покажут в том числе и во владимирских кинотеатрах.

Владимирский композитор Сергей Черемисинов стал автором музыки к первому фильму, снятому в космосе. У него есть опыт работыс Netflix, Greenpeace и Adidas.За 12 суток на орбите Земли режиссёр Клим Шипенко снял около 30 часов видеоматериала, из которых 30-40 минут попали в картину. А вот работа над звуком проходила во Владимире.«Мои произведения во многом завязаны на «космических» мотивах. Это был очень трудоёмкий процесс. Моей личной задачей было сделать классную музыку к классному кино. Вся команда работала с невероятной самоотдачей. Одержимые ребята, как и я. Вдохновляло осознание того, что этот фильм является важной поворотной точкой в истории кинематографа», - рассказал Сергей Черемисинов.Премьера фильма «Вызов» состоится 20 апреля. Картину покажут в том числе и во владимирских кинотеатрах.