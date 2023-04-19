Во Владимире был прописан установленный в ходе следствия сообщник подозреваемой.

СКР ищет подельников Дарьи Треповой во Владимирской области. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили коллеги из«Во Владимире был прописан установленный в ходе следствия сообщник подозреваемой, гражданин Украины Юрий Д. По информации спецслужб, именно он через сервис доставки и посредника передал девушке бомбу, которая сработала в питерском баре», - пишут журналисты.Напомним, что 2 апреля после взрыва в одном из баров Санкт-Петербурга погиб известный военкор Владлен Татарский. По горячим следам силовики задержали , которая передала ему взорвавшуюся статуэтку. Сейчас девушка арестована и находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.