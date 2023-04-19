Смотрим Вести в 14.30: К чему привел мусорный коллапс в Коврове.
- 14 000 000.
Рекордное...
Смотрим "Вести" в 14.30: К чему привел мусорный коллапс в Коврове.
- 14 000 000.
Рекордное телефонное мошенничество. Семья из Владимира практически добровольно перечислила злоумышленнику четырнадцать миллионов рублей.
Лесной патруль.
Первые лесные пожары в регионе. Как сотрудники Владимирского лесхоза подготовились к горячему сезону?
Мусорный вопрос.
Коммунальный коллапс в Коврове: причины и решение. В райцентре заработал новый мусороперевозчик.