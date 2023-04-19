Смотрим Вести в 14.30: К чему привел мусорный коллапс в Коврове. - 14 000 000. Рекордное...

Смотрим "Вести" в 14.30: К чему привел мусорный коллапс в Коврове.- 14 000 000.Рекордное телефонное мошенничество. Семья из Владимира практически добровольно перечислила злоумышленнику четырнадцать миллионов рублей.Лесной патруль.Первые лесные пожары в регионе. Как сотрудники Владимирского лесхоза подготовились к горячему сезону?Мусорный вопрос.Коммунальный коллапс в Коврове: причины и решение. В райцентре заработал новый мусороперевозчик.