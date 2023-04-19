Смотрите Вести в 21.05: пятнадцать добровольцев из Владимирской области отправятся в зону...

Смотрите "Вести" в 21.05: пятнадцать добровольцев из Владимирской области отправятся в зону СВО.Площадная реновацияЖители Юрьева-Польского выбирают, как будет выглядеть площадь перед зданием местного ДК. Какие проекты участвуют в голосовании?Мужской выбор.Еще пятнадцать добровольцев из Владимирской области отправятся в зону СВО. Это уже восемнадцатая по счету группа контрактников.Автоспасатели.И сотрудники МЧС из регионов ЦФО определяли сегодня, кто лучше извлечёт пострадавшего из автомобиля и окажет ему первую помощь.