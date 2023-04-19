Смотрите Вести в 9 утра: Где и как работает лесной патруль. Лесной патруль. Первые лесные...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Где и как работает лесной патруль.Лесной патруль.Первые лесные пожары в регионе. Как сотрудники Владимирского лесхоза подготовились к горячему сезону?Мусорный вопрос.Коммунальный коллапс в Коврове: причины и решение. В райцентре заработал новый мусороперевозчик.Вести с полей.И аграрии Юрьев-Польского района вышли в поля - на две недели раньше срока. Какие сложности это создает?