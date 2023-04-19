Смотрите Вести в 9 утра: Где и как работает лесной патруль.
Лесной патруль.
Первые лесные...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Где и как работает лесной патруль.
Лесной патруль.
Первые лесные пожары в регионе. Как сотрудники Владимирского лесхоза подготовились к горячему сезону?
Мусорный вопрос.
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И аграрии Юрьев-Польского района вышли в поля - на две недели раньше срока. Какие сложности это создает?