Будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.

Будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.На территории промышленной зоны "Серп и Молот" организуют современное городское пространство. На смену устаревшим складам и автосервисам придут офисы, кафе, магазины, помещения для деловых мероприятий, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, планируется реорганизовать территорию площадью 1,7 гектара. Участок расположен рядом с пересечением Перовского проезда и Подъемной улицы.Реализация проекта позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест, уточнил градоначальник."Всего сейчас активно реализуются 29 проектов комплексного развития территорий общей площадью больше 392 га", – сообщил Собянин.Московская программа комплексного развития территорий более 87 тысяч рабочих мест. В проекты инвестировано свыше 705 миллиардов рублей.На территориях бывших промзон построят производства и технопарки общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Реорганизация таких участков создаст новые возможности для развития Москвы, отмечал ранее мэр города.