Правительство столицы запустило проект в 2019 году.

Правительство столицы запустило проект в 2019 году.Участвовать может любая компания, планирующая вывести на рынок инновационную продукцию. Эксперты столичного Агентства инноваций проверят разработку на соответствие критериям, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Аналитики проверяют инновационность продукции, ее эффективность и конкурентоспособность. Важное значение имеет уровень независимости от импорта."Если продукт соответствует этим критериям, то его разработчики могут выбрать одну из 216 площадок для пилотирования, получить подтверждение и запустить процесс", – рассказал градоначальник.Среди площадок – крупнейшие столичные и федеральные предприятия и учреждения: "Северсталь", РЖД, Объединенная энергетическая компания, НИИ имени Склифосовского и другие.Разработчик может получить грант в размере до двух миллионов рублей. Это компенсирует затраты на проведение испытаний.В прошлом году столица выделила 100 грантов на сумму более 170 миллионов рублей. Прием заявок на текущий год стартовал в марте.За четыре года разработчики провели 355 испытаний и заключили 162 контракта на внедрение инновационных продуктов. Их общая сумма – 632 миллиона рублей. В разработку привлекли более 800 миллионов рублей инвестиций, уточнил Собянин.Москва собственную библиотеку разработок с открытым кодом Mos.Hub. Использовать готовые решения из депозитария и делиться своими разработками смогут все желающие. Это ускорит разработку инновационных решений.