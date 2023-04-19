Стали известны подробности встречного столкновения автомобилей с двумя погибшими во Владимирской...

Стали известны подробности встречного столкновения автомобилей с двумя погибшими во Владимирской области.Мы уже сообщали о ДТП, которое произошло сегодня на 4 км дороги «Бетонка – Черново» в Киржачском районе.По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь в сторону села Филипповское, выехал на встречную полосу дороги. И совершил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением 51-летнего водителя сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Водитель «Шевроле» и его 18-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля «ГАЗ» госпитализирован, его 21-летний пассажир направлен на амбулаторное лечение.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области