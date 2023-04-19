Местные медики начали проводить пациентам ультразвуковую гистеросальпингоскопию, которая позволяет оценить состояние матки и проходимость маточных труб.

В Александровской ЦРБ освоили новую методику исследования причин бесплодия. Местные медики начали проводить пациентам ультразвуковую гистеросальпингоскопию, которая позволяет оценить состояние матки и проходимость маточных труб.«Уникальность состоит в том, что обследование производится при помощи УЗИ и физиологического раствора, то есть без лучевой нагрузки. Используются одноразовые катетеры, снижающие уровень болезненности. Риск получения травм практически сведён к нулю», – рассказывает врач акушер-гинеколог Татьяна Логинова.Исследование проводится амбулаторно по полису ОМС. Проконсультироваться можно по телефону: +7 (49244) 2-35-29. Запись на прием организована через сайт Госуслуг, а также в регистратуре медучреждения.